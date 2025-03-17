Погода в Україні навесні 2025: метеорологиня попередила про заморозки

За кліматичними нормами, майже щороку до України навесні приходять заморозки, чого не можна виключати й навесні 2025-го.

Про це розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру в інтерв’ю “Говорить Суханов”.

Втім, за її словами, завчасно заморозки ніяк не спрогнозуєш.

“Майже кожного року є ці періоди холодної погоди, коли з півночі відбувається вторгнення арктичного повітря. Це видно в межах 5–10 діб оцей процес. І таким чином ми намагаємося попереджувати, що буде такий процес з півночі, і буде похолодання, і будуть заморозки. Це за місяць не прогнозується”, – пояснила Наталія Голеня.

Наталія Голеня / Скриншот із відео

Метеорологиня каже, що за кліматичними нормами, і в квітні, і в травні, особливо в другій половині квітня – першій половині травня, такі процеси з півночі характерні для нашої території.

“Тому ми на них чатуємо, і щодня прогноз на 10–15 днів дивимося. Хоча справджуваність за межами 5–7 діб зовсім не велика. Але от такі процеси десь визрівають у межах за тиждень. Холод, якщо приходить до відповідного дня, можуть бути зсуви”, – розповіла Наталія Голеня.

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