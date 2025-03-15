Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Ввечері п'ятниці, 14 березня, ворог завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг. Аварійно-рятувальна операція завершилася.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждали 14 людей, серед них дві дитини", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу зруйнована одноповерхова будівля розважального закладу, пошкоджені інфраструктура міста, понад 15 багатоквартирних і 10 приватних будинків, а також два навчальні та спортивний заклади. Також постраждали магазини, аптека, салон краси, кав'ярня та автомобілі.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, цієї ночі Україна знову перебувала під атакою ворожих БпЛА.

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