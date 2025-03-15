Поліція знайшла 4-кілограмову "раковину" з МДМА: що відомо

Поліція Нідерландів у Звейндрехті виявила незвичайний спосіб перевезення заборонених речовин — 4-кілограмову "раковину", повністю виготовлену з МДМА.

Про це повідомила поліція Нідерландів.

Спецпідрозділ поліції зупинив автомобіль, який виїжджав із будинку, і виявив у ньому шість кілограмів амфетаміну. Водія – 35-річного мешканця Неймегена – одразу затримали. Після цього правоохоронці повернулися до будинку та помітили жінку, яка винесла коробку та залишила її біля смітника. Усередині була заряджена вогнепальна зброя.

Однак найбільш неочікувану знахідку виявили в іншій коробці: раковину, повністю виготовлену з МДМА. Поліція затримала 33-річну жінку та взяла її під варту для допиту.

Нагадаємо, в Перу поліція затримала незвичайного підозрюваного: домашню мавпу, котра, як виявилося, займалася крадіжками в декількох будинках району Іка.

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