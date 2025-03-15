Коли будуть обговорювати питання гарантування безпеки України: Рубіо відповів

Питання щодо гарантування безпеки України на довгострокову перспективу можна вирішувати тільки після можливого виходу Києва і Москви на домовленості про припинення вогню.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на під час пресконференції після саміту G7 у Канаді, пише The Guardian.

Рубіо каже, що слід чітко розрізняти припинення вогню та остаточну мирну угоду. Політик також застеріг від того, щоб "не ставити все наперед", оскільки першим етапом є тимчасове припинення бойових дій, щоб створити простір для переговорів.

З його слів, в остаточних мирних переговорах потрібно буде обговорити гарантії безпеки України. Адже, наголосив Рубіо, "кожна країна в світі має право на безпеку, на захист, на захист своєї території".

"Розділіть два аспекти: припинення вогню, умови для того, щоб усі припинили один в одного стріляти, і потім перехід за стіл перемовин, щоб остаточно покласти край війні", - наголосив американський політик.

Нагадаємо, аналітики Newsweek вважають, що президент США Дональд Трамп може тиснути на диктатора Володимира Путіна задля досягнення перемир'я.

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