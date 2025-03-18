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Атака на Днепр и область: в ОВА рассказали о последствиях

Атака на Днепр и область: в ОВА рассказали о последствиях

Пожар в результате атаки беспилотниками / Фото: ТСН.ua

В частности, на громады области оккупанты сбрасывали боеприпасы с дронов и обстреливали из артиллерии.

Россияне 17 марта атаковали беспилотниками Днепровский район, из-за чего возникли пожары на двух предприятиях.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

До позднего вечера 17 марта на Днепропетровщине работала противовоздушная оборона. В области были сбиты три вражеских беспилотника.

Из-за дроновой атаки в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Обошлось без пострадавших.

Терроризировали российские войска и Никопольский район. На Марганецкую громаду враг сбрасывал боеприпасы с дронов, Покровскую – обстреливал из артиллерии. Там тоже обошлось без погибших и раненых.

Напомним, 17 марта россияне атаковали Днепр беспилотниками. Сообщалось о пожаре и повреждении инфраструктурного объекта.

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