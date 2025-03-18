Украинский дрон на 3 тысячи километров прошел испытания — Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта 2025 провел Ставку.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы украинского государства в ежедневном обращении к украинскому народу.

"Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Я благодарен разработчикам, благодарен производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность. Сегодня докладывали о применении украинских ракет – "Дальнего Нептуна". Можно сказать, что результаты поражений нас удовлетворяют. Однако необходимо производить больше ракет, больше дронов, и на этой неделе мы будем обсуждать это с нашими партнёрами", — подчеркнул украинский президент.

"Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров, прежде всего в Европе, – это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет. Безопасность необходима, и это лишь вопрос времени, когда все на континенте осознают, что старая архитектура безопасности больше не работает. Нужны новые решения. Достаточно современной технологичной армии. Достаточно расходов на оборону. Достаточно инвестиций в оборонное производство. И главное – мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает – контингенты с соответствующим боевым опытом, которые проходят подготовку у тех, кто уже обладает этим опытом", — добавил глава украинской страны.

Также он добавил, что провел совещание с новым руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым – вместе с министром обороны Украины Умеровым определили первоочередные задачи.

"В частности, это касается корпусной системы — нужно как можно быстрее это внедрять. Также уже в ближайшее время будут встречи с партнерами в Европе — именно ради того, чтобы практически определиться по некоторым деталям будущей системы безопасности в Европе, по контингентам партнеров, которые готовы помочь миру в Украине. Ожидаю доклады министра обороны по поводу нашей подготовки к таким встречам", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее премьер Канады Марк Карни пригласил Зеленского на саммит G7. Мероприятие пройдет в июне 2025 года в Альберте.

Читайте также: