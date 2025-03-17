Премьер Канады пригласил Зеленского на саммит G7

В этом году саммит G7 состоится в июне на западе Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет в июне в Альберте.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Канады.

Карни, занявший пост премьера Канады 14 марта, провел переговоры с Зеленским и "пригласил его на саммит G7 в июне в Альберте", сказала спикер МИД.

Напомним, 16 марта Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Карни, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международного давления на Россию.