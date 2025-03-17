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Прем’єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

Прем’єр Канади запросив Зеленського на саміт G7

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні / Фото: Associated Press

Цього року саміт G7 відбудеться в червні на заході Канади.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського на саміт G7, який відбудеться у червні в Альберті.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Канади.

Карні, який обійняв посаду прем’єра Канади 14 березня, провів переговори із Зеленським та "запросив його на саміт G7 у червні в Альберті", сказала речниця МЗС.

Нагадаємо, 16 березня Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Карні, обговоривши ключові питання двосторонньої співпраці та міжнародного тиску на Росію.

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