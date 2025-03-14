G7 посилить санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню

Росію закликали погодитися на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуватись.

Країни "Великої сімки" наголосили на необхідності надійних гарантій безпеки, які забезпечать припинення вогню між Україною та Росією. G7 попереджає Москву про необхідність наслідувати приклад Києва і домовитися про припинення вогню, інакше проти Росії буде введено додаткові санкції.

Про це пише Reuters з посиланням на проект заяви країн G7, складений у п'ятницю, 14 березня, після зустрічі їхніх міністрів закордонних справ у Канаді.

"Члени G7 закликали Росію зробити крок у відповідь — погодитися на припинення вогню на рівних умовах і повністю його дотримуватися", — йдеться в документі.

До складу "Великої сімки" входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США. У зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді також взяла участь голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кая Каллас.

Учасники зустрічі наголосили, що будь-яке припинення вогню має неухильно дотримуватися. Тому потрібні заходи безпеки, які б гарантували, що Україна зможе захищатися і стримувати будь-яку агресію у разі нового нападу.

Нагадаємо, адміністрація Трампа посилює санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів.

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