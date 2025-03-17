Покровск является важным транспортным узлом и потенциальным плацдармом для дальнейших действий России в Донецкой области.

После вытеснения украинских войск из Курской области Россия, вероятно, перекинет свои силы на другое критически важное направление – Покровск.

Об этом Sky News рассказал военный аналитик Майкл Кларк

По его словам, для операции в Курской области Москва привлекла около 60 тысяч военнослужащих, в том числе хорошо подготовленные подразделения. Это позволило ей достичь постепенного вытеснения украинских подразделений, однако одновременно сдержало наступательные действия на других участках фронта.

"Сейчас россияне фактически вытеснили украинцев из Курска, и теперь Украина находится в относительно безопасном положении на своей стороне границы. Вопрос в том, когда 60 тысяч военных, за исключением северокорейцев, появятся в другой части фронта?" – отметил Кларк.

По его мнению, новым направлением для опрокидывания сил станет Покровск, являющийся важным транспортным узлом и потенциальным плацдармом для дальнейших действий России на Донбассе.

"Я предполагаю, что они будут в Покровске через две-три недели, и там они могут существенно изменить ситуацию", — считает аналитик.

Напомним, украинские подразделения, частично вышедшие из Курской области, сосредоточились на высотах вблизи границы, чтобы помешать россиянам прорваться в Сумскую область.