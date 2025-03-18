Український дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 17 березня 2025 року провів Ставку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави у щоденному зверненні до українського народу.

"Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна". Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами", — наголосив український президент.

"Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна, і це лише питання часу, коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне – мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає – контингенти, які мають відповідний бойовий досвід та які тренуються в тих, хто має цей досвід", — додав глава української держави.

Також він додав, що провів нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим – разом із міністром оборони України Умєровим визначили першочергові завдання.

"Зокрема, це стосується корпусної системи – треба якнайшвидше це впроваджувати. Також уже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі – саме заради того, щоб практично визначитися щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі, щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповіді міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше прем’єр Канади Марк Карні запросив Зеленського на саміт G7. Захід відбудеться у червні 2025 року в Альберті.

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