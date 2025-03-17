Трамп заявив, що врятує українських військових на Курщині

Президент США Дональд Трамп розмовлятиме з кремлівським очільником Володимиром Путіним заради порятунку "деяких солдатів, які потрапили у велику біду", ймовірно, у Курській області.

Президент США Дональд Трамп заявив про це під час брифінгу 17 березня.

"Завтра я розмовляю з президентом Росії Путіним, щоб врятувати деяких солдатів, які потрапили у велику біду (ймовірно, йдеться про Курську область РФ - ред.). Вони захоплені. По суті, вони оточені російськими солдатами", - сказав Трамп.

За його словами, після цього США прагнуть досягти підписання мирної угоди між РФ та Україною.

Так Трамп висловився про готовність Росії на 30-денне перемир'я.

"Те, що відбувається в Україні, це не добре, але ми подивимося, чи зможемо досягти мирної угоди, припинення вогню та миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити. Я буду розмовляти з президентом Путіним завтра вранці", - додав Трамп.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також заявив, що перемовини про війну в Україні переходять у "критичну стадію". Він поговорить з диктатором Путіним 18 березня.