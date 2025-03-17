Антарктична експедиція у пастці: вчені просять порятунку після нападу колеги

Вчені повністю відрізані від зовнішнього світу. Середня температура на базі Санае IV взимку сягає -23°C, а вітер може досягати 135 миль на годину (близько 217 км/год).

Група південноафриканських дослідників, яка працює на антарктичній базі Санае IV, звернулася із закликом про порятунок після того, як один із членів команди став загрозою для інших. Через суворі погодні умови вони залишаються ізольованими і не можуть покинути континент щонайменше десять місяців.

Як повідомляє The Times, минулого тижня надійшов тривожний електронний лист із бази.

У ньому зазначалося, що один із учасників експедиції напав на колегу та погрожував убивством. Автор листа наголосив, що через дії цієї людини вся команда перебуває в постійному страху.

"На жаль, його поведінка досягла рівня, що викликає глибоку тривогу. Він фізично напав на [ім’я не розголошується], що є грубим порушенням безпеки та робочих норм. Більше того, він погрожував убити одного з членів команди, створюючи атмосферу страху та залякування", – йдеться в листі.

Також його звинувачують у сексуальному насильстві над іншим дослідником. "Його поведінка стає дедалі небезпечнішою, і я не можу почуватися в безпеці поруч із ним. Потрібні негайні дії для захисту всієї команди", – наголосив автор повідомлення.

Вчені повністю відрізані від зовнішнього світу. Середня температура на базі Санае IV взимку сягає -23°C, а вітер може досягати 135 миль на годину (близько 217 км/год).

Міністр охорони навколишнього середовища ПАР Діон Джордж повідомив, що розмовляв із членами команди, щоб оцінити ситуацію. "Відбулася словесна суперечка між керівником групи та цією людиною, яка потім переросла в напад. Ви можете уявити, як важко працювати в таких умовах, коли всі знаходяться в замкненому просторі та під постійним стресом", – зазначив він.

Фахівці підкреслюють, що життя в Антарктиді має серйозний психологічний вплив на людей. "Там немає звичних подразників – усе біле, немає звуків, немає розмаїття. Тому поведінка людей стає перебільшеною, а будь-які конфлікти загострюються", – пояснив дослідник Алан Чемберс.

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Зараз уряд Південної Африки вивчає можливості вирішення ситуації, однак через суворі погодні умови евакуація команди неможлива. База Санае IV використовується для метеорологічних, атмосферних і геологічних досліджень, а її персонал залишається ізольованим протягом багатьох місяців. На веб-сайті антарктичної програми ПАР досі розміщене фото команди перед відправленням – усміхнені дослідники позують перед тривалою експедицією, не підозрюючи про майбутні події.