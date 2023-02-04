Життя зміниться кардинально: що буде, якщо відмовитися від алкоголю на місяць

Багато людей з приходом нового року дають собі обіцянку пити менше алкогольних напоїв. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що буде, якщо відмовитися від алкоголю всього лише на один місяць.

Що говорять експерти харчування про зміни, які стануться в організмі, якщо не пити алкоголь впродовж одного місяця.

Ви будете почувати себе щасливішими

Дієтологиня з США Лорен Манакен вказує на те, що алкоголь хоч і є, по суті, депресантом, але в деяких людей може викликати негативні психічні побічні ефекти. Тому, якщо не пити його впродовж місяця, можна справді відчути себе щасливішим та значно покращити психічне здоров'я.

Згідно з дослідженням, яке було описане в Canadian Medical Journal Association, ті, хто завжди утримувалися від вживання алкоголю, або перестали пити на довгий час, вказували, що їхнє життя та психічне благополуччя значно покращилися.

Можна втратити зайву вагу

В алкоголі міститься більше калорій на грам (7 калорій на 1 грам), ніж в таких поширених макроелементах як білок та вуглеводи (4 калорії на 1 грам). Оскільки вживання великої кількості калорій призводить до збільшення ваги, за словами Манакен, відмова від алкоголю допоможе позбутися цієї проблеми. Це особливо вірно, якщо віддавати перевагу солодким напоям, наприклад, різним коктейлям.

Існують докази, які підтверджують, що люди вживають більше калорій з їжею, коли вони запивають її алкоголем. В кінцевому підсумку це веде до збільшення ваги. Однак для більш точних даних потрібно провести більше досліджень.

Сон значно покращиться

Хоча дехто вважає, що келих перед сном допомагає розслабитися і швидше заснути, загалом алкоголь негативно впливає на сон. За словами Дани Траут, яка є співзасновницею та керівницею місії Health-Ade, а також ступінь магістра в галузі харчування та громадського здоров'я, через надмірне вживання алкоголю погіршується нормальна регуляція циркадних білків та генів. Тому знадобляться тижні, щоб все повернулося до норми після відмови від алкоголю.

Відновлення роботи травної системи

Якщо відмовитися від алкоголю на місяць, можна позбутися здуття живота та інших неприємних проблем із травленням. Через надмір алкоголю відбувається пригнічення вироблення травних ферментів, а це означає, що вони не можуть розщеплювати їжу, яка потрапляє в організм. Це не лише пошкоджує слизову оболонку шлунка, але й може викликати небажані проблеми: нетравлення, здуття живота, гази.

Можна позбутися запалення суглобів та шкіри

Під час контакту з кишковою стінкою алкоголь може пошкоджувати її та викликати запалення по всьому тілі чи на місцевому рівні. Надмірне вживання з часом викликає хронічне запалення у тілі людини.

Наприклад, згідно з одним дослідженням, в якому взяли участь 3000 жінок, в учасників, які вживали понад восьми алкогольних напоїв впродовж тижня, з'являлася набряклість під очима, а також погіршувався стан шкіри обличчя, в порівнянні з тими, хто не пив.

Зміцнення здатності організму боротися проти інфекцій

Якщо відмовитися від вживання алкоголю, можна підтримати природний імунний захист свого організму. Через алкогольні напої швидко змінюється кишкова флора у кишківнику. Такі зміни призводять до послаблення його захисних сил, тому людина піддається більшому ризику захворіти.

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