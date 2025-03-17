Переговори щодо України вступають у "критичну стадію" – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо України переходять у "критичну стадію", і висловив сподівання на можливість мирної угоди.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

"Те, що відбувається в Україні – це погано. Але ми подивимося, чи зможемо ми досягти миру, припинення вогню та мирної угоди. Я думаю, що ми можемо це зробити. Я розмовлятиму з президентом Путіним завтра вранці", – сказав Трамп.

Він також наголосив, що має намір обговорити питання безпеки військових у зоні бойових дій, зокрема тих, хто перебуває у "складній ситуації" на Курщині.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з диктатором Путіним завтра вранці (за американським часом).