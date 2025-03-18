США відновили військову допомогу Україні та обмін розвідданими — Пентагон

США офіційно відновили військову допомогу Україні, а також відновили обмін розвідувальними даними.

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл під час брифінгу для представників ЗМІ.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє про своє прагнення досягти миру, але підтримка Києва залишається стратегічним напрямом їхньої політики.

Як повідомив помічник міністра оборони США зі зв’язків із громадськістю Шейн Парнелл, Вашингтон не лише відновлює постачання зброї, а й надає актуальну інформацію українським партнерам. До того ж він наголосив, що Білий дім докладає зусиль для врегулювання війни, розглядаючи варіанти посередництва у переговорах.

За словами Парнелла, президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії окреслив головну мету — зупинити кровопролиття. Але, за його словами, будь-які домовленості щодо припинення вогню та територіального врегулювання вимагатимуть складних і важливих рішень від обох сторін.

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Також директор з операцій Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, підтвердив факт відновлення військової допомоги Україні.

"Маємо офіційне підтвердження, що постачання зброї триває та вже надходить до України. Окрім цього, щоденно отримуємо звіти щодо обміну розвідувальними даними", – зауважив він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США скасовують паузу в безпековій допомозі Україні, про це йшлося у спільній заяві після переговорів України та США у Саудівській Аравії.

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