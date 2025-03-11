"Пауза знята": Умєров і Волтц про відновлення допомоги

За словами Волтца, американська сторона з'ясовує, де зараз перебувають усі постачання.

Президент США Дональд Трамп закликає до миру і готовий вжити будь-яких заходів для його досягнення.

Про це заявив радник США з національної безпеки Майк Волтц за підсумками переговорів у Джидді (Саудівська Аравія) між Україною та США.

Що стосується відновлення допомоги, то, за словами Волтца, американська сторона з'ясовує, де перебувають всі постачання. "Але так, ми будемо допомагати Україні", – додав він.

Міністр оборони Рустем Умєров додав, що оборона від США була поставлена на паузу. "Пауза знята. Допомога триває", – наголосив він.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

Також за результатами зустрічі США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Крім того, сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів України.

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