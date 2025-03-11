"Пауза снята": Умеров и Уолтц о возобновлении помощи

По словам Уолтца, американская сторона выясняет, где сейчас находятся все поставки.
Президент США Дональд Трамп призывает к миру и готов принять какие-либо меры для достижения этого мира.
Об этом заявил советник США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) между Украиной и Штатами.
Что касается возобновления помощи, то, по словам Уолтца, американская сторона выясняет, где находятся все поставки. "Но да, мы будем помогать Украине", – добавил он.
Министр обороны Рустем Умеров добавил, что оборона от США была поставлена на паузу. "Пауза снята. Помощь продолжается", — подчеркнул он.
Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.
Также по результатам встречи США немедленно отменяют паузу в помощи безопасности Украины. Кроме того, стороны договорились как можно скорее заключить соглашение о разработке минеральных ресурсов Украины.
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