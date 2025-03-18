Украину 18 марта 2025 года атаковали ударные дроны врага

В ночь на 18 марта 2025 года стала известна обновленная информация о движении вражеских ударных БпЛА.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на востоке Черкасской области, курс — северный/северо-западный/западный;

БПЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-западный;

БпЛА на границе Киевщины, Полтавщины, курс – юго-западный.

Напомним, в ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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