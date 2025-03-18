Украину 18 марта 2025 года атаковали ударные дроны врага

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В ночь на 18 марта 2025 года стала известна обновленная информация о движении вражеских ударных БпЛА.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
- БпЛА на востоке Черкасской области, курс — северный/северо-западный/западный;
- БПЛА на юге Кировоградщины, курс – северо-западный;
- БпЛА на границе Киевщины, Полтавщины, курс – юго-западный.
Напомним, в ночь на 17 марта 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.
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