В Чернигове беспилотник попал в девятиэтажку: что известно

Обошлось без пострадавших.
Ночью против 15 марта российский беспилотник попал в девятиэтажку в Чернигове. Пока информации о пострадавших нет.
Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
В результате атаки произошли разрушения. В частности, повреждена многоэтажка, частные дома, уничтожены около 10 автомобилей.
"В настоящее время среди людей пострадавших нет. На месте работают все спасательные службы. Разворачивается штаб по ликвидации последствий", — сообщил чиновник.
Между тем руководитель ОВА Валерий Чаус уточнил, что оккупанты били ударным беспилотником по одному из микрорайонов.
"Российские террористы ударили по жилому кварталу города ночью, когда люди еще спали", — подчеркнул он.
Как сообщалось, также этой ночью армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье.
Читайте также: