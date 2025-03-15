В Чернигове беспилотник попал в девятиэтажку: что известно

Ночью против 15 марта российский беспилотник попал в девятиэтажку в Чернигове. Пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

В результате атаки произошли разрушения. В частности, повреждена многоэтажка, частные дома, уничтожены около 10 автомобилей.

"В настоящее время среди людей пострадавших нет. На месте работают все спасательные службы. Разворачивается штаб по ликвидации последствий", — сообщил чиновник.

Между тем руководитель ОВА Валерий Чаус уточнил, что оккупанты били ударным беспилотником по одному из микрорайонов.

"Российские террористы ударили по жилому кварталу города ночью, когда люди еще спали", — подчеркнул он.

Как сообщалось, также этой ночью армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье.

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