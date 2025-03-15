Магнитная буря 15 марта: какой будет ее мощность и есть ли опасность

Воздействие магнитных бурь на организм человека варьируется, и не все испытывают негативные последствия.

В субботу, 15 марта, ослабевает геомагнитная активность, поэтому магнитная буря ожидается с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщается на сайте meteoagent.

Отметим, что с 8 марта геомагнитная активность держится на высоком уровне – индексы Кр с отметками 5,6 и 7. Хотя прогнозировалось, что накануне магнитная буря должна была бы ослабиться, но этого не произошло. Поэтому был зафиксирован К-индекс 7.

Магнитная буря 15 марта. Фото: meteoagent.

Напомним, что эти данные являются предварительными. Поскольку выбросы коронарной массы происходят в любой, то в течение дня прогноз может измениться.

Медики отмечают, что влияние на самочувствие человека происходит как во время магнитных бурь, так и за несколько дней до начала, а также через несколько дней после окончания.

Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д. Некоторые группы людей более подвержены воздействию магнитных бурь. Это – люди с неврологическими расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые.

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