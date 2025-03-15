У Чернігові безпілотник влучив у девʼятиповерхівку: що відомо

Вночі проти 15 березня російський безпілотник влучив у девʼятиповерхівку в Чернігові. Наразі інформації про потерпілих немає.

Про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Внаслідок атаки сталися руйнування. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка, приватні будинки, знищено близько 10 автомобілів.

"Наразі серед людей постраждалих немає. На місці працюють усі рятувальні служби. Розгортається штаб з ліквідації наслідків", - повідомив чиновник.

Тим часом керівник ОВА Валерій Чаус уточнив, що окупанти били ударним безпілотником по одному з мікрорайонів.

"Російські терористи вдарили по житловому кварталу міста вночі, коли люди ще спали", - наголосив він.

Як повідомлялося, також цієї ночі армія РФ атакувала об'єкт інфраструктури на Запоріжжі.

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