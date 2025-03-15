Астрологиня назвала знаки зодіаку, які у всіх бачать ворогів

Хтось із нас відкритий навколишньому світу і людям, що в ньому живуть, а хтось скрізь бачить небезпеку, а у всіх – ворогів.

Така думка змушує їх ставитися до всіх і вся з побоюванням і підозрілістю, що, звичайно ж, не робить їх щасливішими. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які у всіх бачать ворогів.

Діва

Діви впевнені, що весь світ налаштований проти них, тож постійно тримають колову оборону. Через це вони самі обмежують спілкування з людьми, які могли б бути приємними у всіх сенсах, про що шкодують, коли вже нічого не можна повернути назад і виправити.

Рак

Раки – через властиву їм підвищену недовірливість – усіх і кожного підозрюють у тому, що їх хочуть, як мінімум образити, а як максимум – зробити жертвами шахраїв. Оскільки далеко не всі хочуть завдати представникам знака шкоди, вони втрачають щасливі можливості.

Козоріг

Козороги не вирізняються маніакальною підозрілістю, але водночас вміють прораховувати, яку користь переслідують люди, з якими вони стикаються. Простіше кажучи, намагаються вгадати, в чому інтерес кожного, а вже потім вирішують, чи варто мати з ними справу чи краще утриматися.

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