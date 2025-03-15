У Волгограді після атаки БпЛА палає НПЗ

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи у місті.
В ніч проти 15 березня у російському Волгограді безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляють місцеві жителі.
Жителі Волгограда пишуть, що вночі почали лунали сильні вибухи в районі нафтопереробного заводу.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що в результаті падіння уламків БпЛА почалася пожежа.
Влада регіону та міста наразі інформацію не коментує.
Раніше повідомлялося, що у російських агресорів немає можливості швидко відновлювати свої спроможності після ударів Сил оборони України по обʼєктах на території РФ.
Ми раніше інформували, що у російському Туапсе дрони атакували місцевий НПЗ.
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