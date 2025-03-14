РФ снова атаковала Одесщину: город Черноморск полностью обесточен

Российские оккупанты поздно вечером 14 марта в очередной раз массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

В результате удара из-за повреждения энергетической инфраструктуры был полностью обесточен город Черноморск.

"Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", – отметил он.

Напомним, 14 марта вечером россияне также в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав жилой квартал. Предварительно россияне ударили баллистическими ракетами "Искандер-М". На момент публикации известно, что в Кривом Роге 12 раненых, среди них — двое детей.

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