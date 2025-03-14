Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: первые подробности

Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.
Россияне в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав жилой квартал.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением", – подчеркнул Лысак.
На месте удара уже работают спасательные службы.
Власти призывают горожан оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза повторных атак.
В 20:23 Лисак сообщил, что предварительно в Кривом Роге четверо пострадавших.
"Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.
Напомним, до этого мы сообщали, что в регионе объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.
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