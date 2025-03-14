Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: первые подробности

Информацию о жертвах и пострадавших уточняют.

Россияне в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав жилой квартал.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением", – подчеркнул Лысак.

На месте удара уже работают спасательные службы.

Власти призывают горожан оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза повторных атак.

В 20:23 Лисак сообщил, что предварительно в Кривом Роге четверо пострадавших.

"Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь", – говорится в сообщении.

Напомним, до этого мы сообщали, что в регионе объявлена воздушная тревога и раздались взрывы.

Читайте также: