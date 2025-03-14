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Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: перші подробиці

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: перші подробиці

Наслідки атаки РФ на Кривий Ріг 14 березня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Інформацію про жертв та постраждалих уточнюють.

Росіяни вчергове завдали підступного ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши житловий квартал.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням", – наголосив Лисак.

На місці удару вже працюють рятувальні служби.

Влада закликає містян залишатися в укриттях, оскільки є загроза повторних атак.

О 20:23 Лисак повідомив, що попередньо у Кривому Розі четверо постраждалих.

"Всі у стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до цього ми повідомляли що у регіоні оголошено повітряну тривогу та пролунали вибухи.

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