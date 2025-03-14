Путін не може категорично відмовитися від перемир’я: експерт назвав дві причини

Трамп може сприйняти відмову як особисту образу і він тоді почне діяти зовсім по-іншому.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не може однозначно відмовитися від запропонованого перемир’я з огляду на можливу реакцію Дональда Трампа і країн Глобального Півдня.

Таку думку висловив політичний аналітик Ігор Рейтерович в коментар телеканалу "Київ24".

За його словами, категорична відмова Путіна розв’яже руки Дональду Трампу.

"Трамп це може сприйняти як особисту образу і власне він тоді почне діяти зовсім по-іншому, посилюючи санкції і підтримку України. Одне і інше для Путіна не дуже гарна історія", - наголосив експерт.

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Друга причина пов’язана із реакцією країн Глобального Півдня, включно з Китаєм, яким Путін уже четвертий рік обіцяє, що він скоро закінчить війну в Україні.

"Йому неодноразово передавали різні сигнали від різних країн, що досить, треба завершувати. Якщо Путін відмовиться від такої пропозицію про перемир'я, яка виглядає достатньо адекватно і дозволяє Путіну формально зберегти обличчя, тоді у країн Глобального Півдня виникнуть питання, що робити з Путіним", — говорить Рейтерович.

Нагадаємо, Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію щодо припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа.

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