"Он легкая добыча": Болтон объяснил, почему Путин манипулирует Трампом

Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин видит в Трампе уязвимого партнера для переговоров и пытается воспользоваться этим для достижения своих целей.

Об этом Болтон сказал в комментарии ведущему Sky News Джонатану Сэмюэлсу.

"Сейчас мы видим, как Путин маневрирует, чтобы дойти до момента, когда у него будет телефонный разговор с Трампом один на один", — отметил он.

На вопрос, манипулирует ли Путин Трампом, Болтон ответил: "Я так думаю".

По его словам, единственное, о чем сожалеют в Кремле, что они "не требовали еще больше".

Болтон также подчеркнул, что это усложняет ситуацию для Владимира Зеленского, поскольку Соединенным Штатам придется сначала согласовывать действия с Киевом, а затем отдельно договариваться с Москвой.

Однако, на вопрос, может ли у Трампа быть тайный план мира, Болтон категорически возразил: "Нет, конечно, нет. Он не строит планов. Он считает, что международные отношения — это просто аналог личных отношений между лидерами".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание закончить войну в Украине за 24 часа было шуткой, однако он все еще убежден, что сможет достичь мира.

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