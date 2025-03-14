Временное перемирие стало темой номер один в мире: дойдут ли эти разговоры до финала

Есть ли возможность договориться и как.

Временное перемирие стало темой номер один в мировом информационном пространстве на прошлой неделе. Почти каждый день в разных уголках мира продолжались переговоры. И не только между Украиной, США и Россией. Инициативу на себя приняли и союзники, разговаривавшие о гарантиях безопасности для нашего государства.

30 дней тишины на поле боя, а дальше – предметный разговор о полноценном мире. Такое предложение выдвинули США и Украина на него согласилась. Однако, как успели сказать в Америке, для танго нужны двое. Согласие России на такие условия так и не прозвучало. Но есть ли возможность договориться и как, корреспондент ТСН Александр Романюк выяснял.

Ультиматум из США. Конструктив из Украины. И качели от России. На этой неделе стали говорить о временном перемирии. Но дойдут ли эти разговоры до финала?

Мирные переговоры

Понедельник. Украинская делегация отправляется на переговоры в Саудовскую Аравию. Президент встречается с наследным принцем страны. Но главное внимание приковано к другой встрече. И все ждут, какой она будет.

Украина и США

Вторник. За столом – в центре представители Саудовской аравии. С обеих сторон украинская команда – Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Павел Палиса и американская – государственный секретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц. И это первая их встреча после перепалки в Овальном кабинете.

Два раунда переговоров по четыре часа. Все происходит за закрытыми дверями. Саму встречу раньше времени назвали попыткой возвращения в переговорный трек после скандала в Белом доме. На выходных советник британского премьер-министра по национальной безопасности даже привез в Киев рекомендации, как избегать конфликтов. Потепление наблюдалось и в риторике Дональда Трампа, который также ожидал положительного результата.

"Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух-трех дней", — заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп/Скриншот по видео ТСН

Результаты переговоров – Украина соглашается с прекращением огня на 30 дней.

"Мы считаем это положительным, мы готовы сделать этот шаг", – заявил Владимир Зеленский.

То же теперь должна сделать и Россия. Далее в условиях "тишины на фронте" по замыслу будут проходить полноценные переговоры о мирном урегулировании.

“Мы передадим им это предложение. Скажем: "Вот что на столе". Украина готова перестать стрелять и начать разговаривать. И дальше они будут решать "да" или "нет", – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США украинскую позицию явно оценили. Следующий пункт договоренностей вступил в силу сразу. Америка восстанавливает военную помощь и доступ к своим разведданным.

“Вследствие этого позитивного шага президент решил прекратить паузу, военная и помощь в безопасности Украины будет продолжаться. Это вступает в силу немедленно”, – заявил Майкл Уолц.

На что пока нет публичных ответов: это возможны гарантии безопасности. Украина озвучивает красные линии.

“Мы говорили сегодня о разных вариантах. Но это полностью те гарантии, которые будут предотвращать всякую злость в будущем. Потому что у нас есть негативный опыт будапештских меморандумов, минских соглашений и так далее, которые не дали нам никаких гарантий”, – заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Европа

Среда. Еще один сигнал со знаком плюс этой недели Украина получила от Европейских партнеров. Главы Минобороны нескольких государств собрались в Париже. Обсуждали, как сделать мир реальным.

К переговорам о “коалиции желающих” присоединились уже 37 стран. Речь идет о предоставлении финансирования, самолетов, кораблей или войск, чтобы помочь защитить наше государство от дальнейшей российской агрессии. А дальше передадут Дональду Трампу – в надежде получить от США разведывательную, наблюдательную и авиационную поддержку.

А что Россия

Россия на результаты переговоров реагировала довольно сдержанно. Эксперты предполагают, что оккупант, вероятно, надеялся, что Украине и США не удастся ни о чем договориться. Сначала там заявляют, временное перемирие не рассматривают. Позже российский диктатор неожиданно, но показательно, предстает перед камерами в военной форме.

Четверг. В Москву сразу после переговоров в Саудовской аравии летит посланник Белого дома – это была часть американского плана. Визит бизнесмена Стива Виткоффа начинается в условиях информационной тишины. Мировые СМИ пишут, что он должен напрямую поговорить с Путиным. Российский глава еще до встречи дает понять: прекращать огонь немедленно – не готов.

"Кто будет отдавать приказы останавливать огонь. Какова будет цена этих приказов? Вы представляете около двух тысяч километров фронта? Кто будет определять, кто и когда на этих двух тысячах километров нарушил режим тишины?" – сказал Путин.

Владимир Путин/Скриншот по видео ТСН

Говорит, хочет обсудить, например, будет ли у Украины возможность укомплектовать свои вооруженные силы во время режима тишины или кто будет контролировать выполнение договоренностей по всей линии фронта. В Украине намекнули – Россия уже не впервые так действует и преследует конкретную цель.

"Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше", — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский/Скриншот по видео ТСН

Пятница. Американская сторона сообщает об официальном завершении визита. Сам Виткофф заявляет о "сдержанном оптимизме", но детали визита не разглашает. Россияне же намекают — они направили "дополнительные сигналы" Трампу. Издание Washington Post из своих источников в европейских разведках узнало, россияне подготовили свои мирные предложения. Их основа – полноценное восстановление отношений и перераспределение мира на двоих, без учета интересов, в частности Украины. Пристанет ли американский лидер на это предложение, неизвестно. Впрочем, еще вчера США возобновили санкции в отношении нефтяного, газового и банковского секторов России. Предыдущие 60 дней они были приостановлены. Вероятно, таким образом, режим Путина попытались подтолкнуть к перемирию.

Впоследствии Дональд Трамп в сети Х напишет о "очень хорошей и продуктивной дискуссии" с главой Кремля. Правда, не уточнил, был ли это личный разговор с Путиным или обсуждение в рамках переговоров. Но заявил, что сейчас очень хороший шанс, что война может закончиться. А еще президент США делает заявление об украинских военных, вроде бы тысячи из них оцеплены российскими военными, и находятся в плохом положении. О каком именно участке боевых действий идет речь – не уточнил.

“Я настойчиво попросил Путина сохранить их жизнь. Это будет ужасная резня, которую мир не видел со времен Второй мировой войны”, – написал Трамп.

В эти выходные в Москве анонсировали пресс-конференцию Путина, который якобы должен высказаться по поводу переговоров. Париж и Лондон готовят связанный с перемирием план поддержки Украины. Ожидает мир и реакции Дональда Трампа о том, что услышали его представители в Москве. После этого станет понятно – получит мир ответ, будет ли перемирие, или наоборот появится еще больше новых вопросов.

Ранее мы писали о том, что Трамп открестился от обещания закончить войну за 24 часа.

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