"Він легка здобич": Болтон пояснив, чому Путін маніпулює Трампом

Колишній радник з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президент Росії Володимир Путін бачить у Трампі вразливого партнера для переговорів і намагається скористатися цим для досягнення своїх цілей.

Про це Болтон сказав у коментарі ведучому Sky News Джонатану Семюелсу.

"Зараз ми бачимо, як Путін маневрує, щоб дійти до моменту, коли у нього буде телефонна розмова з Трампом один на один", — зазначив він.

На запитання, чи маніпулює Путін Трампом, Болтон відповів: "Я так думаю".

За його словами, єдине, про що шкодують у Кремлі, — що вони "не вимагали ще більше".

Болтон також підкреслив, що це ускладнює ситуацію для Володимира Зеленського, оскільки Сполученим Штатам доведеться спочатку узгоджувати дії з Києвом, а потім окремо домовлятися з Москвою.

Однак, на запитання, чи може у Трампа бути таємний план щодо миру, Болтон категорично заперечив: "Ні, звичайно, ні. Він не будує планів. Він вважає, що міжнародні відносини — це просто аналог особистих стосунків між лідерами".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години була жартом, однак він усе ще переконаний, що зможе досягти миру.

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