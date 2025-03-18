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Україну 18 березня 2025 року атакували ударні дрони ворога

Україну 18 березня 2025 року атакували ударні дрони ворога

Ворожі дрони 18 березня докучали українцям / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 18 березня 2025 року стала відома оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Черкащини, курс - північний/північно-західний/західний;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА  на межі Київщини, Полтавщини, курс - південно-західний.

Нагадаємо, у ніч проти 17 березня 2025 року в Україні в багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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