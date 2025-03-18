Капуста, квашенная с медом: необычный рецепт

Капуста с медом отличается от классической квашеной капусты нежным вкусом и ароматом.

Отлично подойдет как самостоятельная закуска с луком и душистым маслом, а также для приготовления капустняка, вареников или других блюд.

Ингредиенты капуста білокачанна 1700 г морква 100 г вода 1,2 л мед 1 ст. л. лавровий лист 2 шт. перець горошком 10 шт. сіль 1 ст. л(з гіркою)

В сотейник влейте воду, добавьте соль и вскипятите. Снимите с огня, остудите, добавьте мед и перемешайте. Морковь очистите и натрите на крупную терку. С капусты снимите верхние листья и тонко нашинкуйте ножом. Выложите в большую миску, добавьте морковь, лавровый лист, перец горошком, перемешайте и переложите в трехлитровую банку, слегка утрамбовывая ее. Залейте рассолом, поставьте банку на тарелку и, не закрывая, оставьте при комнатной температуре на два дня. Затем накройте крышкой и отправьте капусту в холодильник еще на два дня.

Советы:

Утром и вечером протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходили газы, которые будут образовываться при квашении.

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