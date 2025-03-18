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Капуста, квашенная с медом: необычный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
119 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
1 мин
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Капуста, квашенная с медом: необычный рецепт

Квашеная капуста / Фото: Credits

Капуста с медом отличается от классической квашеной капусты нежным вкусом и ароматом.

Отлично подойдет как самостоятельная закуска с луком и душистым маслом, а также для приготовления капустняка, вареников или других блюд.

Ингредиенты

капуста білокачанна
1700 г
морква
100 г
вода
1,2 л
мед
1 ст. л.
лавровий лист
2 шт.
перець горошком
10 шт.
сіль
1 ст. л(з гіркою)
  1. В сотейник влейте воду, добавьте соль и вскипятите. Снимите с огня, остудите, добавьте мед и перемешайте.
  2. Морковь очистите и натрите на крупную терку.
  3. С капусты снимите верхние листья и тонко нашинкуйте ножом. Выложите в большую миску, добавьте морковь, лавровый лист, перец горошком, перемешайте и переложите в трехлитровую банку, слегка утрамбовывая ее.
  4. Залейте рассолом, поставьте банку на тарелку и, не закрывая, оставьте при комнатной температуре на два дня. Затем накройте крышкой и отправьте капусту в холодильник еще на два дня.

Советы: 

  • Утром и вечером протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходили газы, которые будут образовываться при квашении.

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