Капуста, квашенная с медом: необычный рецепт

Капуста с медом отличается от классической квашеной капусты нежным вкусом и ароматом.
Отлично подойдет как самостоятельная закуска с луком и душистым маслом, а также для приготовления капустняка, вареников или других блюд.
Ингредиенты
- капуста білокачанна
- 1700 г
- морква
- 100 г
- вода
- 1,2 л
- мед
- 1 ст. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- перець горошком
- 10 шт.
- сіль
- 1 ст. л(з гіркою)
- В сотейник влейте воду, добавьте соль и вскипятите. Снимите с огня, остудите, добавьте мед и перемешайте.
- Морковь очистите и натрите на крупную терку.
- С капусты снимите верхние листья и тонко нашинкуйте ножом. Выложите в большую миску, добавьте морковь, лавровый лист, перец горошком, перемешайте и переложите в трехлитровую банку, слегка утрамбовывая ее.
- Залейте рассолом, поставьте банку на тарелку и, не закрывая, оставьте при комнатной температуре на два дня. Затем накройте крышкой и отправьте капусту в холодильник еще на два дня.
Советы:
- Утром и вечером протыкайте капусту деревянной палочкой, чтобы выходили газы, которые будут образовываться при квашении.
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