DeepState показали наслідки ворожих штурмів біля Покровська (фото)

Осінтери показали результати штурмів армії РФ біля Покровська. Так, Успенівка засіяна російською ЛАТ.

Про це повідомляє DeepState.

"У противника відчувається брак броні, відповідно в хід йдуть ЛАТ, китайські багі та мотоциклетна техніка. В район Котлине та Удачне ворог пересувається майже тільки ногами, тому там ЛАТ — це розкіш", — зазначили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що окупанти суттєво посилили штурмові дії на Покровському напрямку.

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