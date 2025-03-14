Ворог значно посилив штурми на Покровському напрямку - Мирошников

Окупанти хочуть забезпечити собі вклинення до траси на Межову.

Російські загарбники суттєво посилили штурмові дії на Покровському напрямку.

Про це повідомив український військовий блогер Богдан Мирошников.

Він заявив, що ворог проводить посилені штурмові дії, щоб забезпечити собі вклинення до траси на Межову.

"Ситуація з нашими контратаками їм наочно продемонструвала, що захопивши вузьку ділянку вздовж траси та залізниці, вони не можуть бути в безпеці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Мирошников заявив, що зараз основна їхня увага прикута до Міжріччя, Солоної та Вовчої.

"І наша увага теж. Бо ризики величезні" - додав він.

Раніше повідомлялося, що біля Покровська ЗСУ зірвали наступ росіян із бронетехнікою.

Ми раніше інформували, як операція в Курській області вплине на фронт на Донбасі.

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