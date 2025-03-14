Враг значительно усилил штурмы на Покровском направлении – Мирошников

Оккупанты хотят обеспечить себе вклинение до трассы на Межевую.

Российские захватчики существенно усилили штурмовые действия в Покровском направлении.

Об этом сообщил украинский военный блоггер Богдан Мирошников.

Он заявил, что враг производит усиленные штурмовые действия, чтобы обеспечить себе вклинение в трассу на Межевую.

"Ситуация с нашими контратаками им наглядно продемонстрировала, что, захватив узкий участок вдоль трассы и железной дороги, они не могут быть в безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, Мирошников заявил, что сейчас основное их внимание приковано к Междуречию, Соленой и Волчьей.

"И наше внимание тоже. Потому что риски огромны" — добавил он.

Ранее сообщалось, что возле Покровска ВСУ сорвали наступление россиян с бронетехникой.

Мы ранее информировали, как операция в Курской области повлияет на фронт на Донбассе.

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