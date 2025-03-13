Как операция в Курской области повлияет на фронт на Донбассе: эксперт сделал прогноз

Покровск остается ключевой точкой ведения боевых действий на Донбассе. Ситуация на этом участке фронта остается сложной.

Об этом заявил военный эксперт Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, сейчас на ситуацию на всем фронте влияет Курская операция. В частности, это влияет на то, что оккупационной армии не хватает резервов в Донецкой области.

"Если сглаживается линия фронта, украинские войска выходят на государственную границу, то остатки тех российских бригад, морской пехоты, десантников, которые воевали на Курщине, куда тронутся? Вариантов не так уж много. Судя по тому, что у противника не хватает оперативных резервов на Покровском направлении". ямы, сколько контратаками украинских сил. Это свидетельствует о том, что у россиян недостаточно резервов. А вот им взять эти резервы?

Лакийчук считает: от того, как будут развиваться события в Курщине, будет определяться и ситуация на Покровском направлении, которое остается ключевым для всей операции на Донбассе. В первую очередь, в направлении на Константиновку, Дружковку и на севере Донетчины, говорит эксперт.

Еще одна горячая точка фронта – это Новопавловское направление. Здесь россияне пытаются продвинуться, чтобы сократить и сгладить линию фронта.

"Сейчас у них цель номер один — Константинополь. Чтобы захватить город и выдвинуться на более удобные рубежи. Это позволило бы им с юга безопаснее опрокидывать резервы на направление главного удара. Ведь на двух направлениях вести одновременно наступательные боевые действия у россиян уже нет сил оперативно-стратегического уровня. чук.

Напомним, по информации ISW, россияне захватили Суджу в Курской области и ведут боевые действия с вооруженными силами Украины в приграничных селах Сумщины.

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