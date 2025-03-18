Пісні котлети з сочевиці: як приготувати

Ми звикли, що котлети - це перш за все м'ясо. Втім, надзвичайно смачну страву можна приготувати лише з рослинних продуктів та навіть без додавання яєць. Попри це страва вийде соковитою та ніжною.

ТСН.ua підготував рецепт котлет з сочевиці від переможниці "Мастер Шеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти

250 г червоної сочевиці

1 цибуля

3 зубчики часнику

1 морква

1 невеликий кабачок

сіль, перець, копчена паприка, сухі трави, імбир

олія для смаження

Приготування

1. Червону сочевицю добре промиваємо та заливаємо холодною водою щонайменше на 30 хв. Зливаємо воду. У блендері збиваємо сочевицю, часник та нарізану кубиком цибулю.

2. На терці натираємо моркву та кабачок. Після цього їх можна також додати до блендера та перебити. Втім, моркву та кабачок також можна залишити натертою - для текстурності.

3. Усі інгредієнти кладемо до миски. Додаємо сіль та спеції за смаком.

4. Формуємо котлетки та смажимо на розігрітій сковорідці на олії з двох сторін на низькому вогні до золотого кольору.

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