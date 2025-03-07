Гарячий сендвіч з яйцем за 15 хв: рецепт швидкого сніданку

Гарячий сендвіч - гарна ідея для сніданку.
Сніданок - це те, що має бути смачно та поживно. Сендвіч - прекрасна ідея. Завдяки томатному соусу, сиру та яйцю він виходить соковитим, а хліб – хрустким.
ТСН.ua підготував рецепт сендвіча від кулінарки Ольги Рябенко.
Інгредієнти
- тостерний хліб
- томатний соус з базиліком
- сир твердий
- сир плавлений для сендвічів
- шинка
- яйце
- зелень
Приготування
1. Викладіть на деко шматочки хліба та кожний змастіть томатним соусом. Потім покладіть - шинку, твердий сир та сир для сендвічів. Після цього знову змастіть соусом.
2. Виріжте зі іншого шматка хліба серединку і покладіть на верх сформованого сендвіча. У дірку в хлібі розбийте яйце.
3. Після того, як сендвічі зібрано, поставте їх до духовки та запікати 15 хв за температури 210 градусів.