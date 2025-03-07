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Гарячий сендвіч з яйцем за 15 хв: рецепт швидкого сніданку

Гарячий сендвіч з яйцем за 15 хв: рецепт швидкого сніданку

Сендвіч. / Фото: Credits

Гарячий сендвіч - гарна ідея для сніданку.

Сніданок - це те, що має бути смачно та поживно. Сендвіч - прекрасна ідея. Завдяки томатному соусу, сиру та яйцю він виходить соковитим, а хліб – хрустким.

ТСН.ua підготував рецепт сендвіча від кулінарки Ольги Рябенко.

Інгредієнти

  • тостерний хліб
  • томатний соус з базиліком
  • сир твердий
  • сир плавлений для сендвічів
  • шинка
  • яйце
  • зелень

Приготування

1. Викладіть на деко шматочки хліба та кожний змастіть томатним соусом. Потім покладіть - шинку, твердий сир та сир для сендвічів. Після цього знову змастіть соусом.

2. Виріжте зі іншого шматка хліба серединку і покладіть на верх сформованого сендвіча. У дірку в хлібі розбийте яйце.

3. Після того, як сендвічі зібрано, поставте їх до духовки та запікати 15 хв за температури 210 градусів. 

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