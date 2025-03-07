Горячий сэндвич с яйцом за 15 мин: рецепт быстрого завтрака

Завтрак – это то, что должно быть вкусно и питательно. Сэндвич – прекрасная идея. Благодаря томатному соусу, сыру и яйцу он получается сочным, а хлеб – хрустящим.

ТСН.ua подготовил рецепт сэндвича от кулинарки Ольги Рябенко.



Ингредиенты

тостерный хлеб

томатный соус с базиликом

сыр твердый

сыр плавленый для сэндвичей

ветчина

яйцо

зелень

Приготовление

1. Выложите на противень кусочки хлеба и каждый смажьте томатным соусом. Затем положите – ветчину, твердый сыр и сыр для сэндвичей. После этого снова смажьте соусом.

2. Вырежьте из другого куска хлеба серединку и положите на верх сформированного сэндвича. В дыру в хлебе разбейте яйцо.



3. После того, как сэндвичи собраны, поставьте их в духовку и запекайте 15 мин при температуре 210 градусов.

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