Горячий сэндвич с яйцом за 15 мин: рецепт быстрого завтрака

Горячий сэндвич – хорошая идея для завтрака.
Завтрак – это то, что должно быть вкусно и питательно. Сэндвич – прекрасная идея. Благодаря томатному соусу, сыру и яйцу он получается сочным, а хлеб – хрустящим.
ТСН.ua подготовил рецепт сэндвича от кулинарки Ольги Рябенко.
Ингредиенты
- тостерный хлеб
- томатный соус с базиликом
- сыр твердый
- сыр плавленый для сэндвичей
- ветчина
- яйцо
- зелень
Приготовление
1. Выложите на противень кусочки хлеба и каждый смажьте томатным соусом. Затем положите – ветчину, твердый сыр и сыр для сэндвичей. После этого снова смажьте соусом.
2. Вырежьте из другого куска хлеба серединку и положите на верх сформированного сэндвича. В дыру в хлебе разбейте яйцо.
3. После того, как сэндвичи собраны, поставьте их в духовку и запекайте 15 мин при температуре 210 градусов.