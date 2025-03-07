Курская операция: эксперт прогнозирует изменение "архитектуры фронта"

Специальная операция, которую проводят Силы обороны Украины в Курской области РФ, уже выполнила свою главную задачу. В ближайшее время на этом направлении может произойти изменение "архитектуры фронта".

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу".

По его словам, во время Курской операции украинские подразделения сковали в этом направлении почти 100 тысяч российских военных, что не позволило оккупантам начать движение в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

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По мнению эксперта, именно благодаря Курской операции удалось удержать Покровск.

В то же время Роман Свитан отметил, что из-за прогнозируемого уменьшения военной помощи со стороны США наступательные операции Сил обороны Украины в Курской области нужно заканчивать.

“Надо развернуть линию фронта вдоль границы, создать так называемую полосу снабжения. Можно прикрыться по реке Сейм и создать несколько десятков километров безопасной зоны в направлении Сум”, – отметил он.

По его словам, это позволит перейти в оборону на лучших позициях, "связать" российские войска и прикрыть Сумскую область.

"Как именно и какими силами будет происходить такой "слом архитектуры фронта" – остается закрытой информацией. Думаю, мы увидим это в ближайшее время", — предположил эксперт.

Напомним, военнослужащий Артем Карякин с позывным "Восточный" сообщил, что в Курской области враг начал применять разного рода FPV-дроны для контроля путей поставок украинских подразделений. Поэтому возникают проблемы с подвозом боеприпасов и провизии, эвакуацией раненых, подвозом подкрепления.

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