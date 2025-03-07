Республиканцы давят на Трампа из-за Украины: в чем причина

Длительная пауза в снабжении оружием может существенно ослабить позиции Киева как на поле боя, так и во время потенциальных переговоров с Россией.

Республиканцы в Конгрессе США начинают оказывать давление на президента Дональда Трампа, призывая его отменить решение о приостановлении военной и разведывательной помощи Украине.

Об этом пишет The Hill.

Политики признают, что Трамп имеет полномочия временно приостановить поставки вооружения, чтобы оценить ситуацию на фронте, повлиять на союзников по НАТО для увеличения их вкладов и создать окно для переговоров с Кремлем.

Однако они подчеркивают, что слишком продолжительная задержка оружия и боеприпасов может ослабить военный потенциал Украины. Отдельно республиканцы настаивают на возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной.

Они задают вопрос, какую выгоду получит Вашингтон, если лишит Киев критически важной информации для ведения войны.

"Это беспокоит украинский народ. Но меня больше волнует, что об этом думают военные на передовой”, – заявил сенатор Том Тиллис (республиканец от Северной Каролины), являющийся сторонником поддержки Украины.

Он предостерег, что приостановка военной помощи может быть выгодна Путину.

"Я считаю, что это выглядит плохо", — подчеркнул сенатор.

По его словам, у украинской армии сейчас достаточно ресурсов, чтобы удерживать позиции, однако затягивание паузы в поставках оружия может иметь критические последствия.

"Я не возражаю против паузы, если она является краткосрочной переговорной тактикой", — отметил он, добавив, что надеется, что это продлится недолго.

Напомним, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра.

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