Что нельзя делать с курицей перед приготовлением: многие совершают эту ошибку

Почему нужно отказаться от мытья курицы перед приготовлением

Когда дело доходит до приготовления блюд из курицы, многие из нас автоматически тянутся к раковине, чтобы промыть мясо под проточной водой. Казалось бы, это логично и гигиенически, но на самом деле такая привычка может представлять серьезную угрозу здоровью.

Врачи и эксперты по безопасности пищевых продуктов настоятельно рекомендуют отказаться от мытья сырой курицы перед приготовлением. Дело в том, что на поверхности сырого мяса могут содержаться опасные бактерии, такие как сальмонелл и кампилобактер. Когда вы моете курицу под водой, эти бактерии не смываются полностью, а наоборот, разлетаются по всей кухне.

Представьте себе: крошечные капельки воды, содержащие миллионы бактерий, попадают на губку для мытья посуды, на рабочие поверхности, на ручки кранов, на лежащие рядом чистые овощи и фрукты. Таким образом, происходит перекрестное заражение, которое может привести к пищевому отравлению.

Исследования показывают, что капли воды с бактериями могут разлетаться на расстояние 80 сантиметров. Во время мытья курицы вода с бактериями разбрызгивается на значительное расстояние, попадая на руки, рабочие поверхности, одежду и кухонные принадлежности. Это явление, известное как перекрестное загрязнение, является главной причиной пищевых отравлений.

Ученые настаивают, что сырую курятину нельзя мыть

Согласно последним исследованиям Агентства по пищевым стандартам Великобритании, распространенная практика мытья сырой курятины перед приготовлением является опасной ошибкой, которую допускают почти половина взрослых. Опрос, проведенный среди 4500 британцев, показал, что 44% из них моют курятину, прежде чем начать ее готовить. Это, к сожалению, способствует распространению кампилобактерий, содержащихся в сыром мясе птицы.

Кампилобактерия является наиболее распространенной причиной пищевых отравлений в Великобритании, ежегодно поражая около 280 000 человек. Симптомы заражения включают диарею, боль в животе, лихорадку и общую слабость. Хотя в большинстве случаев болезнь проходит через несколько дней, иногда могут возникнуть серьезные осложнения, такие как синдром раздраженного кишечника или синдром Гиена-Барре, поражающий нервную систему. К сожалению, в отдельных случаях заражение кампилобактериями может привести к смерти, особенно уязвимы дети до пяти лет и пожилые люди.

Несмотря на распространенность кампилобактерий, исследование показало, что только 28% опрошенных британцев слышали о них, и только треть из них знает, что основным источником этих бактерий является курятина. В то же время 90% опрошенных знают о сальмонеллах и E.coli.

Агентство по пищевым стандартам призывает людей прекратить мыть сырую курятину и повышает осведомленность о рисках заражения кампилобактериями из-за перекрестного загрязнения.

Если не мыть, то что делать

Единственный надежный способ уничтожить опасные бактерии – это термическая обработка. Курицу и другие виды птицы следует готовить при температуре не менее 75°C. Это гарантирует, что мясо будет безопасным для употребления.

После обработки сырой курицы необходимо тщательно вымыть все контактировавшие с мясом поверхности: разделочные доски, ножи, тарелки. Также не забудьте тщательно вымыть руки с мылом.

Итак, в следующий раз, когда вы собираетесь готовить курицу, забудьте о привычке мыть ее под водой. Сосредоточьтесь на тщательной термической обработке и соблюдении правил гигиены на кухне. Это поможет вам защитить себя и свою семью от пищевых отравлений.

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