Республіканці тиснуть на Трампа через Україну: в чому причина

Тривала пауза в постачанні зброї може суттєво послабити позиції Києва як на полі бою, так і під час потенційних переговорів із Росією.

Республіканці у Конгресі США починають тиснути на президента Дональда Трампа, закликаючи його скасувати рішення про призупинення військової та розвідувальної допомоги Україні.

Про це пише The Hill.

Політики визнають, що Трамп має повноваження тимчасово призупинити постачання озброєння, щоб оцінити ситуацію на фронті, вплинути на союзників по НАТО для збільшення їхніх внесків та створити вікно для переговорів із Кремлем.

Однак вони наголошують, що надто тривала затримка зброї та боєприпасів може послабити військовий потенціал України. Окремо республіканці наполягають на відновленні обміну розвідувальними даними з Україною.

Вони ставлять питання, яку вигоду отримає Вашингтон, якщо позбавить Київ критично важливої інформації для ведення війни.

“Це турбує український народ. Але мене більше хвилює, що про це думають військові на передовій”, – заявив сенатор Том Тілліс (республіканець від Північної Кароліни), який є прихильником підтримки України.

Він застеріг, що призупинення військової допомоги може бути вигідним Путіну.

“Я вважаю, що це виглядає погано”, – підкреслив сенатор.

За його словами, українська армія наразі має достатньо ресурсів, щоб утримувати позиції, однак затягування паузи у постачанні зброї може мати критичні наслідки.

“Я не заперечую проти паузи, якщо вона є короткостроковою переговорною тактикою”, – зазначив він, додавши, що сподівається, що це триватиме недовго.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні для її перегляду.

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