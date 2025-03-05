Білий дім пояснив причину, чому зупинив військову допомогу Україні

Сполучені Штати призупинили військову допомогу Україні для її перегляду.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, США просто призупинили і "переглядають" фінансування. "Як ви бачили, є пауза у фінансуванні... Це пауза для перегляду", – сказала Левітт.

Натомість вона відмовилася відповідати на запитання журналістів щодо паузи в обміні розвідданими з Україною.

Вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського на адресу США речниця Білого дому назвала "позитивним кроком уперед".

Як зазначає ВВС, на цьому брифінгу Україна була затьмарена іншими питаннями, зокрема тарифами та прямими переговорами між США та ХАМАС щодо долі заручників у Газі.

Раніше стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.

За інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.

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