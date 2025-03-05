"Мир не може бути капітуляцією України" – різка заява Макрона

На думку Макрона, "мир не може бути укладений будь-якою ціною і під диктатом Росії".

Франція продовжуватиме допомагати Україні для того, щоб наша держава перебувала "в сильній позиції під час переговорів з РФ".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у телезверненні.

"Для того, щоб українці змогли досягти миру на своїх умовах. Це важливо і для них, і для нас", – наголосив лідер Франції.

На думку Макрона, "мир не може бути укладений будь-якою ціною і під диктатом Росії".

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"Мир не може бути капітуляцією України. Мир не може бути крахом України. Це також не може перетворитися на припинення вогню, яке було б надто крихким", – зазначив він.

Тоді глава Франції нагадав, що РФ насправді вторгнулася до України не 2022 року, а 2014-го. Він закликав не забувати про провал Мінських угод.

"Ми не можемо забувати, що Росія почала вторгнення до України 2014 року і що ми тоді домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж Росія не дотримувалася цього перемир’я і порушила ці угоди. І ми не можемо тепер вірити Росії на слово", – каже Макрон.

На його думку, мир в Україні не змогли зберегти через відсутність твердих гарантій безпеки.

"Україна має право на мир і безпеку для себе, це наш інтерес і це інтерес безпеки європейського континенту. Це те, над чим ми працюємо з нашими британськими, німецькими та кількома іншими європейськими друзями", – підсумував президент Франції.

Нагадаємо, після саміту в Лондоні Еммануель Макрон запропонував місячне перемир'я в Україні "в повітрі, на морі та енергетичній інфраструктурі".

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