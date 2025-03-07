Курська операція: експерт прогнозує зміну “архітектури фронту”

Спеціальні операція, яку проводять Сили оборони України в Курській області РФ, уже виконала своє головне завдання. Найближчим часом на цьому напрямку може відбутися зміна “архітектури фронту”.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в коментарі “24 каналу”.

За його словами, під час Курської операції українські підрозділи скували на цьому напрямку майже 100 тисяч російських військових, що не дозволило окупантам почати рух в бік Дніпропетровської та Запорізької областей.

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На думку експерта, саме завдяки Курській операції вдалося втримати Покровськ.

Водночас Роман Світан зазначив, що через прогнозоване зменшення військової допомоги з боку США, наступальні операції Сил оборони України в Курській області треба закінчувати.

“Треба розвернути лінію фронту вздовж кордону, створити так звану смугу забезпечення. Можна прикритися річкою Сейм і створити кілька десятків кілометрів безпечної зони в напрямку Сум”, – зазначив він.

За його словами, це дозволить перейти в оборону на кращих позиціях, "зв'язати" російські війська та прикрити Сумську область.

"Як саме та якими силами відбуватиметься такий "злам архітектури фронту" – залишається закритою інформацією. Думаю, ми побачимо це найближчим часом", - припустив експерт.

Нагадаємо, військовослужбовець Артем Карякін з позивним “Східний” повідомив, що в Курській області ворог почав застосовувати різного роду FPV-дрони для контролю шляхів постачання українських підрозділів. Через це виникають проблеми з підвезенням боєприпасів та провізії, евакуацією поранених, підвезенням підкріплення.

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