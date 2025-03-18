Постные котлеты из чечевицы: как приготовить

Котлетки получатся очень сочными.
Мы привыкли, что котлеты – это прежде всего мясо. Впрочем, вкуснейшее блюдо можно приготовить только из растительных продуктов и даже без добавления яиц. Несмотря на это, блюдо получится сочным и нежным.
ТСН.ua подготовил рецепт котлет из чечевицы от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.
Ингредиенты
- 250 г красной чечевицы
- 1 лук
- 3 зубчика чеснока
- 1 морковь
- 1 небольшой кабачок
- соль, перец, копченая паприка, сухие травы, имбирь
- масло для жарки
Приготовление
1. Красную чечевицу хорошо промываем и заливаем холодной водой не менее 30 мин. Сливаем воду. В блендере взбиваем чечевицу, чеснок и нарезанный кубиком лук.
2. На терке натираем морковь и кабачок. После этого их можно добавить в блендер и перебить. Впрочем, морковь и кабачок можно оставить натертой — для текстурности.
3. Все ингредиенты кладем в миску. Добавляем соль и специи по вкусу.
4. Формируем котлетки и жарим на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон на низком огне до золотого цвета.
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