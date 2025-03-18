Постные котлеты из чечевицы: как приготовить

Мы привыкли, что котлеты – это прежде всего мясо. Впрочем, вкуснейшее блюдо можно приготовить только из растительных продуктов и даже без добавления яиц. Несмотря на это, блюдо получится сочным и нежным.

ТСН.ua подготовил рецепт котлет из чечевицы от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Ингредиенты

250 г красной чечевицы

1 лук

3 зубчика чеснока

1 морковь

1 небольшой кабачок

соль, перец, копченая паприка, сухие травы, имбирь

масло для жарки

Приготовление

1. Красную чечевицу хорошо промываем и заливаем холодной водой не менее 30 мин. Сливаем воду. В блендере взбиваем чечевицу, чеснок и нарезанный кубиком лук.

2. На терке натираем морковь и кабачок. После этого их можно добавить в блендер и перебить. Впрочем, морковь и кабачок можно оставить натертой — для текстурности.

3. Все ингредиенты кладем в миску. Добавляем соль и специи по вкусу.

4. Формируем котлетки и жарим на разогретой сковороде на растительном масле с двух сторон на низком огне до золотого цвета.

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