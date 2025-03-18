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Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось збити ППО

Росіяни вдарили по Україні "Шахедами": скільки дронів вдалось збити ППО

Безпілотники. / Фото: ТСН.ua

У кількох областях вночі сталися вибухи.

Вночі проти 18 березня російські війська атакували Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 63 дрони, а 64 - локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Внаслідок російської атаки наслідки фіксують у кількох областях: у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській.

Військові також додали, що цієї ночі росіяни запускали дрони з Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, Україну 18 березня 2025 року атакували ударні дрони ворога. Росіяни запустили БпЛА з кількох напрмяків.

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