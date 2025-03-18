Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить ПВО

Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить ПВО

Беспилотники. / Фото: ТСН.ua

В нескольких областях ночью произошли взрывы.

Ночью против 18 марта российские войска атаковали Украину 137-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 63 дрона, а 64 — локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что подтверждено избиение 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В результате российской атаки последствия фиксируют в нескольких областях: в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской.

Военные также добавили, что в эту ночь россияне запускали дроны из Шаталово, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, Украину 18 марта 2025 года атаковали ударные дроны врага. Россияне запустили БПЛА из нескольких напряков.

Читайте также:

Армия РФ получила приказ не атаковать ВСУ в Курщине!? Правда из первых уст!

Армия РФ получила приказ не атаковать ВСУ в Курщине!? Правда из первых уст!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация