Россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько дронов удалось сбить ПВО

Ночью против 18 марта российские войска атаковали Украину 137-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. ПВО уничтожило 63 дрона, а 64 — локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что подтверждено избиение 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В результате российской атаки последствия фиксируют в нескольких областях: в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской.

Военные также добавили, что в эту ночь россияне запускали дроны из Шаталово, Курска, Миллерова и Приморско-Ахтарска.

Как сообщалось, Украину 18 марта 2025 года атаковали ударные дроны врага. Россияне запустили БПЛА из нескольких напряков.

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